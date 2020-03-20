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Источник Правда.Ру

Иранские врачи поют и танцуют, чтобы не сойти с ума

Мир

Ситуация с пандемией коронавируса с каждым днем все сильнее повергает мир в состоянии тревожного напряжения, местами переходящего в откровенную панику. Но главное условие выживания на все времена — сохранение присутствия духа.

Правительства закрывают границы и мучительно придумывают способы минимизировать число заражений в своих странах, народ напряженно следит за курсами валют и падением цен на нефть, ожидая очередного экономического коллапса. Но есть категория людей, которая оказалась на передовой борьбы со смертельной угрозой, — медики, ежеминутно спасающие чужие жизни с риском для своей собственной.

Вчера "Правда.Ру" рассказывала о том, в каких сложных условиях приходится работать врачам в Иране, где число зараженных коронавирусом приближается к 18,5 тысячам (на момент публикации — 18407) и доктора, будучи сами больны, продолжают работать.

И вот сегодня Интернет буквально взорвал видеоролик из больницы иранской провинции Хузестан:

врачи отплясывают под зажигательный армянский хит "Ара вай, вай!" в местной, понятное дело, интерпретации.

"Персонал больницы не только самоотверженно лечит больных коронавирусом пациентов, но также старается поддержать их, чтобы они не падали духом. Это главное условие для выздоровления", — подписал видео в Facebook пользователь Iranic.

Темы иран врачи коронавирус
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Иранские врачи поют и танцуют, чтобы не сойти с ума
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