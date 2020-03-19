"Сейчас самое время присоединить Калининград", - считают поляки

Польское издание Gazeta Wyborcza опубликовала статью, основная мысль которой не нова — Калининград необходимо прямо сейчас "забрать у России".

Почему сейчас?

Причина "спешки" — коронавирус. После того, как Россия закрыла свои границы, Калининград, уверен автор материала, оказался в полуизоляции. Причем, главная причина "беспокойства о судьбе региона" — невозможность для его жителей делать покупки в польских супермаркетах, "как они привыкли это делать".

"Хотя, — говорится в статье, — супермаркеты области сделали запасы, которых с лихвой хватит на пару месяцев, даже если изоляция станет полной".

Комментаторы призывают "забрать изолированный регион себе"

"А пусть они референдум устроят. Уверен, народ захочет в Польшу" (пользователь Harles). "Мне интересно, что сделал бы Путин, если бы внезапно обнаружил на подходах к Калининграду польских зеленых человечков". (Superkuku).

Тема не нова

Калининградская область давно не дает покоя западным политикам, военным и экспертам. У границ российского эксклава частенько летают НАТОвские беспилотники стран НАТО.

Причину такого повышенного внимания назвал недавно журнал The National Interest:

"Вооруженный до зубов Калининград — самый страшный кошмар Североатлантического альянса".

Наверное, поэтому Вашингтон даже разработал специальный план прорыва ПВО Калининграда. А почему не решается претворить его в жизнь — читайте в материале на сайте.