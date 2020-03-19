Польское издание Gazeta Wyborcza опубликовала статью, основная мысль которой не нова — Калининград необходимо прямо сейчас "забрать у России".
Причина "спешки" — коронавирус. После того, как Россия закрыла свои границы, Калининград, уверен автор материала, оказался в полуизоляции. Причем, главная причина "беспокойства о судьбе региона" — невозможность для его жителей делать покупки в польских супермаркетах, "как они привыкли это делать".
"Хотя, — говорится в статье, — супермаркеты области сделали запасы, которых с лихвой хватит на пару месяцев, даже если изоляция станет полной".
"А пусть они референдум устроят. Уверен, народ захочет в Польшу" (пользователь Harles).
"Мне интересно, что сделал бы Путин, если бы внезапно обнаружил на подходах к Калининграду польских зеленых человечков". (Superkuku).
Калининградская область давно не дает покоя западным политикам, военным и экспертам. У границ российского эксклава частенько летают НАТОвские беспилотники стран НАТО.
Причину такого повышенного внимания назвал недавно журнал The National Interest:
"Вооруженный до зубов Калининград — самый страшный кошмар Североатлантического альянса".
Наверное, поэтому Вашингтон даже разработал специальный план прорыва ПВО Калининграда. А почему не решается претворить его в жизнь — читайте в материале на сайте.
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