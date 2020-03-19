Бизнесмен Пригожин намерен вернуть дело "США против "Конкорда" в суд

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, гендиректор компании "Конкорд", направил в Департамент юстиции США два письма, сообщает пресс-служба "Конкорда". В одном из них он обратился к генеральному прокурору Уильяму Барру с требованием возбудить уголовное дело в отношении экс-президента США Барака Обамы.

В другом письме предприниматель попросил вернуть в суд дело "США против "Конкорда", чтобы компания могла публично доказать свою невиновность. Дело закрыли 16 марта этого года по ходатайству американской прокуратуры. Пригожин считает, что гособвинители опасаются не "раскрытия секретной информации" (как гласит официальная формулировка), а представления на суде ложных доказательств.

В Департаменте юстиции осознавали, что адвокат "Конкорда" Эрик Дюбелье в ходе ознакомления с материалами дела разоблачит фальшивые доказательства, и все узнают, что "Конкорд" в США преследовали незаконно.

Генеральный директор "Конкорда" требует привлечь к ответственности не только бывшего американского президента, но также сенаторов, конгрессменов, высших должностных лиц Минюста США и действующих сотрудников Госдепартамента.

Пригожин отмечает, что они находились в сговоре и сфальсифицировали доказательства и документы, желая дискредитировать компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", а также лично его и в целом российское государство.

Расследованием мнимого вмешательства "Конкорда" в президентские выборы 2016 года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. За два года он не смог доказать факт российского "вмешательства" и сотрудничество Дональда Трампа с Москвой, поэтому ушел в отставку, сложив с себя полномочия.

Ранее Пригожин заявлял, что руководство компании намерено подать встречный иск к США, потребовав компенсации за незаконное преследование и санкции в размере 50 млрд долларов.

В своем заявлении в связи с победой в деле "США против "Конкорда" Пригожин поблагодарил адвоката Эрика Дюбелье и спецпрокурора Роберта Мюллера, отметив проявленное ими мужество. Первый выступил в защиту компании против правительства США, а второй подал в отставку, осознав, что его втянули в грязное дело.