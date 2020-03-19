Анкара не хочет разглашать реальные турецкие потери в Ливии

Турцию принято считать страной, которая открыто говорит о потерях военнослужащих на территории боевых действий за пределами государства. Стоит отметить, что этот факт не относится к ситуации в Ливии.

В начале марта в турецкой провинции Маниса тайно похоронили погибшего в североафриканском государстве сотрудника Национальной разведывательной организации MIT, сообщает OdaTV. Вся церемония прошла в обстановке строгой секретности, на его могиле не выгравировали даже имени.

У издания оказались фото разведчика, венка на похоронах, надпись на котором Teşkilat Başkanı переводится как "Глава организации". Это отсылка к Национальной разведывательной организация Турции и ее лидеру Хакану Фидану.

Как только эту новость опубликовали, власти страны немедленно задержали работников OdaTV и заблокировали доступ к порталу.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу жестко отчитал СМИ, опубликовавшие новость о гибели военнослужащего: "Есть такая вещь, как государственная тайна и секреты национальной безопасности".

Однако еще до того момента, как в Турции узнали о гибели разведчика, турецкий президент Тайип Эрдоган скрывал данные о погибших на территории Ливии.

На каждом публичном выступлении он следил, чтобы о погибших лишь упоминали, не разглашая всю информацию о них. Эрдоган говорил о "нескольких погибших" и менял тему. В прессе таким положением дел осталось недовольны и потребовали от президента прокомментировать это выражение. Он раздраженно отчитал журналиста за вопрос, но потом все же признал гибель двух военнослужащих.

Журналистка, написавшая статью о погибшем разведчике заявила, что она опубликовала информацию только после того, как один из парламентариев оппозиции назвал его полное имя.

"Кроме этого, поскольку я узнала, что граждане и правительственные чиновники также присутствовали на похоронах, я не увидела никакого вреда в написании статьи",— сказала корреспондент в суде. Девушка также отметила, что все материалы, прикрепленные к статье, уже были доступны в Сети.

Выпускающий редактор издания высказался по поводу этой ситуации и сказал, что специально не стал публиковать комментарии к видеоролику. Он сделал это их уважения к семье погибшего разведчика.

"Я не думаю, что мое задержание связано с этой новостью. Эта новость — лишь предлог, придуманный для того, чтобы сделать меня ответственным и посадить в тюрьму",— сказал он.

Главред OdaTV сказал, что ранее личность разведчика была раскрыта депутатом либералистической партии Умитом Оздагом. Мужчина публично сказал его имя во время конгресса в парламенте Турции.

Месяц назад случилась похожая история. Обозреватель издания Yeniçağ Мурат Агрыэль опубликовал новость о том, что в североафриканском государстве погибли трое: военнослужащий офицеры разведки.

Он написал это в своем Twitter после заявления представителя турецкого лидера Ибрагима Калына о том, что в североафриканском государстве атаковали судно, где никто не погиб.

Но у обозревателя была совершенно другая информация: погиб офицер разведки Окан Алтынай. Его также похоронили без оповещения СМИ.

В начале марта госслужбы завели на Агрыэля дело и обвинили его в раскрытии гостайны.

После этого власти страны арестовали сотрудников газеты Yeni Yaşam: главреда и ответственного редактора за цитату OdaTV.

Турецкие власти не сообщают о потерях в ливийском государстве. Эту информацию можно узнать только у других иностранных источников, которые опираются на заявления ЛНА (Ливийской национальной армии), но не от Эрдогана или представителей министерства обороны.

Два дня назад появилась информация, что Ливийская национальная армия атаковала аэропорт Митига, где находятся турецкие БПЛА. Представители ЛНА заявили, что погибло несколько военнослужащих турецких ВС.

А месяцем ранее Ливийская национальная армия заявила о ликвидации турецкого судна с оружием и боеприпасами в порту Триполи. Его доставляли в обход оружейного эмбарго. Тогда появилась информация о трех погибших.

СМИ не освещали ни один из этих инцидентов, ограничиваясь лишь опровержением Анкары.

Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал присутствие Турции на ливийской территории. Он объяснил, что преследует геополитические интересы в области добычи газа в Восточном Средиземноморье.

Турецкий глава утверждает, что страны-соседи в этом регионе не считаются с турецким государством и пытаются выкачивать газ. По мнению Эрдогана, его страна имеет все полномочия на добычу, а также контролирование поставок из стран региона.

Действия Турции основаны на стратегическом видении своей роли в регионе, раскрытой в исследовании Фонда политических, экономических и социологических исследований (SETAV, Анкара) "Роль Восточного Средиземноморья в становлении Турции в качестве центра энергетической торговли".

Еще одна причина — Правительство национального согласия попросило Турцию о военной помощи. Сначала президент хотел направить в Триполи наемников, однако позже и вовсе перестал об этом говорить.

Известно, что Анкара перебросила в североафриканское государство боевиков из СНА (Сирийской национальной армии). Турция, в свою очередь, не говорит об этой ситуации, но в то же время утверждает, что в Ливию переброшено лишь "пара десятков военных советников".

Это противоречит заключенному в начале текущего года перемирию в Берлине, которого удалось достичь благодаря РФ.

Турция явно скрывает свои потери, официальная информация крайне скудна: государство направило только несколько десятков военнослужащих для помощи ПНС. Они якобы не участвуют в военных действиях против Ливийской национальной армии. И это неправда. Анкара не обнародует потери, поскольку не хочет, чтобы люди слышали о гибели людей. Это отрицательно сказывается на рейтинге Эрдогана.