Армия Германии готова помочь в борьбе с коронавирусом

Вооруженные силы Германии готовы в любой момент оказать помощь гражданским службам. Ситуация с коронавирусом в стране набирает обороты.

О готовности помочь заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"В настоящий момент наше участие не настолько востребовано, как гражданских служб. Но мы готовимся к тому, что когда возможности гражданских сил подойдут к границе, то тогда бундесвер будет готов", — подчеркнула глава военного ведомства.

Сейчас на балансе бундесвера имеется 1,2 тыс изолированных палат, в которых можно разместить заболевших коронавирусом. Также в немецкой армии есть около трех тысяч врачей разных специальностей. Оказать любую посильную помощь гражданским службам готовы порядка 75 тысяч резервистов.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса пришлось изменить программу учений НАТО. Некоторые ранее запланированные мероприятия были отменены, а другие будут проведены в ином формате.