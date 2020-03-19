Белоруссия поможет россиянам вернуться на родину из Польши

Закрытие границ не поможет в решении проблемы коронавируса. Это лишь создает новые проблемы, когда люди не могут вернуться домой.

Такое мнение о ситуации в мире высказал президент Белоруссии.

"Возьмите россиян, которые сегодня в Польше: они не могут выехать в Россию. Коль у наших границ скопилось определённое количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину", — дал поручение главе администрации президента Игорю Сергеенко Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что помогать "братьям" необходимо несмотря на то, какие отношения складываются у властей.

Россияне не могут покинуть не только Польшу. Около двух тысяч человек оказались запертыми в Черногории. Власти страны позволили совершить несколько рейсов, чтобы вернуть граждан России на родину.