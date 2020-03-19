Больше 300 грузовиков и около 35 поездов ежедневно пересекают границу России и Китая. Страны начали наращивать товарооборот.
Об этом рассказал генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков.
"По нашим оценкам, в настоящее время объёмы грузоперевозок между нашими странами постепенно возрастают", — отметил он.
По словам дипломата, Китай чаще всего закупает в России уголь, дерево, руду, удобрения и сою.
Ранее "Правда.Ру" писала, что из-за коронавируса экономика России ежедневно теряет один миллиард рублей. Таковы последствия снижения товарооборота с КНР.
Сегодня украинские военные попытались в очередной раз громко обвинить Россию в преследовании и провокации в акватории Черного моря.