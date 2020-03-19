Товарооборот между Россией и Китаем растет

Больше 300 грузовиков и около 35 поездов ежедневно пересекают границу России и Китая. Страны начали наращивать товарооборот.

Об этом рассказал генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков.

"По нашим оценкам, в настоящее время объёмы грузоперевозок между нашими странами постепенно возрастают", — отметил он.

По словам дипломата, Китай чаще всего закупает в России уголь, дерево, руду, удобрения и сою.

Ранее "Правда.Ру" писала, что из-за коронавируса экономика России ежедневно теряет один миллиард рублей. Таковы последствия снижения товарооборота с КНР.