Американцам, пострадавшим от коронавируса, поможет правительство

Пострадавших от коронавируса американцев поддержит правительство страны. Дональд Трамп подписал соответствующий закон.

Ранее законопроект был принят Конгрессом США.

"Сегодня я подписал закон… который вводит дополнительные расходы и другие изменения в законодательство, чтобы помочь стране ответить на вспышку коронавируса", — заявил американский лидер.

В документе говорится о расширении социальных гарантий, которые возникли из-за коронавируса. Кроме того, закон позволяет американцам, у которых есть признаки заболевания, бесплатно пройти тест.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен во всех штатах США.