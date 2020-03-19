Пострадавших от коронавируса американцев поддержит правительство страны. Дональд Трамп подписал соответствующий закон.
Ранее законопроект был принят Конгрессом США.
"Сегодня я подписал закон… который вводит дополнительные расходы и другие изменения в законодательство, чтобы помочь стране ответить на вспышку коронавируса", — заявил американский лидер.
В документе говорится о расширении социальных гарантий, которые возникли из-за коронавируса. Кроме того, закон позволяет американцам, у которых есть признаки заболевания, бесплатно пройти тест.
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен во всех штатах США.
Сегодня украинские военные попытались в очередной раз громко обвинить Россию в преследовании и провокации в акватории Черного моря.