В США сошел с рельсов поезд, перевозивший военную технику

Грузовой состав, перевозивший военную технику — автомобили и грузовики — сошел с рельсов на границе штатов Алабама и Флорида, США.
Об этом сообщает издание North Escambia.
Грузовики и военные спецмашины, которые были размещены на перевернувшихся бортовых железнодорожных платформах, упали с них, перекрыв железнодорожный переезд и заблокировав движение на прилегающей к путям автомагистрали.
Как рассказали в полиции штата, и переезд, и дорога оставались заблокированными в течение нескольких часов, пока ждали прибытия спецтехники с оборудованием для поднятия вагонов и погрузки на них машин.
"В этой аварии хорошим моментом можно считать то, что нет пострадавших Повреждения получили несколько машин, но военные с этим сами разберутся. Главное, что нет жертв среди людей," — говорит начальник полиции Фломатона Чанс Томпсон.
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