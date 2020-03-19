В США сошел с рельсов поезд, перевозивший военную технику

Грузовой состав, перевозивший военную технику — автомобили и грузовики — сошел с рельсов на границе штатов Алабама и Флорида, США.

Об этом сообщает издание North Escambia.

Грузовики и военные спецмашины, которые были размещены на перевернувшихся бортовых железнодорожных платформах, упали с них, перекрыв железнодорожный переезд и заблокировав движение на прилегающей к путям автомагистрали.

Как рассказали в полиции штата, и переезд, и дорога оставались заблокированными в течение нескольких часов, пока ждали прибытия спецтехники с оборудованием для поднятия вагонов и погрузки на них машин.