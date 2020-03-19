СМИ: в Польше коронавирус начал "косить" солдат НАТО

В польском городке Эльблонге, где дислоцируется одна из баз многонациональной дивизии НАТО в Европе, трое солдат — граждан Британии — госпитализированы с диагнозом "коронавирус".

Как сообщает газета Głos Wielkopolski, заболевшие — "двое британских солдат и жена одного из них". Все, кто контактировал с госпитализированными солдатами, помещены на карантин. Сколько это человек, не уточняется, однако можно предположить, что в условиях небольшого военного городка это могут быть почти все его "жители".

По данным того же польского издания, Эльблонге — не единственное место, где коронавирус "подкосил" группировку НАТО:

"Коронавирус обнаружен у польского солдата территориальных сил обороны из батальона, базирующегося в городе Шереме. Там из-за этого на карантине находятся 150 польских военнослужащих".

К слову, первым среди польских военных, заразившихся коронавирусной инфекцией был командующий ВС страны, генерал Ярослав Мика. А он "привез заразу" из Германии, куда ездил на военный совет, проходивший в рамках масштабных НАТОвских учений.

Ситуация с коронавирусом в Польше

По данным правительства страны, на сегодняшний день в Польше: