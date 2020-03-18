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Первый рейс с россиянами вылетел из Черногории

Мир

Поздним вечером 18 марта из черногорской Подгорицы в Москву вылетел самолет "Аэрофлота" с россиянами на борту.

Об этом сообщает Кирилл Киржа, пресс-атташе посольства России в Черногории.

По словам дипломата, вместо предполагаемых 120 человек (столько билетов было заранее продано авиакомпанией) на рейс зарегистрировались 157 — "Аэрофлот" забрал не только своих пассажиров, но и тех, кто планировал лететь рейсом "Победы"

"Онкобольной россиянин тоже улетел домой", — отметил Киржа.

Российские туристы как средство шантажа

Напомним, что после того, как Черногория 16 марта закрыла границы и воздушное пространство, примерно 1800 туристов — россиян, среди которых были и старики, и маленькие дети, оказались в этой стране, буквально, на улице:

  • улететь домой они не могли — трем авиаперевозчикам власти запретили эвакуацию соотечественников;
  • из гостиниц людей "попросили", поскольку у них не было справок — и возможности их получить — об отсутствии коронавируса;
  • аэропорт был закрыт.

Разрешения на эвакуацию добивались "Аэрофлот", "Победа" и S7, позже подключились МИД РФ и Росавиация.

Власти Черногории потребовали, в обмен на разрешение российским самолетам прилететь и забрать людей, чтобы из Москвы бесплатно доставили туристов — черногорцев.

В результате из трех запланированных заранее рейсов был одобрен только один — "Аэрофлоту". 

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Сегодня, 19 марта, за оставшимися в Черногории россиянами полетят "Победа" и S7. Как сообщило посольство РФ в Facebook, власти страны дали разрешение на осуществление рейсов в Россию.

Темы туристы черногория эвакуация россиян
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