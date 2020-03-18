Поздним вечером 18 марта из черногорской Подгорицы в Москву вылетел самолет "Аэрофлота" с россиянами на борту.
Об этом сообщает Кирилл Киржа, пресс-атташе посольства России в Черногории.
По словам дипломата, вместо предполагаемых 120 человек (столько билетов было заранее продано авиакомпанией) на рейс зарегистрировались 157 — "Аэрофлот" забрал не только своих пассажиров, но и тех, кто планировал лететь рейсом "Победы"
"Онкобольной россиянин тоже улетел домой", — отметил Киржа.
Напомним, что после того, как Черногория 16 марта закрыла границы и воздушное пространство, примерно 1800 туристов — россиян, среди которых были и старики, и маленькие дети, оказались в этой стране, буквально, на улице:
Разрешения на эвакуацию добивались "Аэрофлот", "Победа" и S7, позже подключились МИД РФ и Росавиация.
Власти Черногории потребовали, в обмен на разрешение российским самолетам прилететь и забрать людей, чтобы из Москвы бесплатно доставили туристов — черногорцев.
В результате из трех запланированных заранее рейсов был одобрен только один — "Аэрофлоту".
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Сегодня, 19 марта, за оставшимися в Черногории россиянами полетят "Победа" и S7. Как сообщило посольство РФ в Facebook, власти страны дали разрешение на осуществление рейсов в Россию.
Сегодня украинские военные попытались в очередной раз громко обвинить Россию в преследовании и провокации в акватории Черного моря.