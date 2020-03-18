Первый рейс с россиянами вылетит из Черногории 18 марта

За три рейса планируется перевезти российских туристов из Черногории в Россию. Правительство европейской страны разрешило вывезти россиян на родину.

Туристы находятся в аэропорту Тивата. Для транспортировки домой их перевезут в аэропорт Подгорицы.

«Получено письменное разрешение на первый рейс - его осуществит компания «Аэрофлот» вечером 18 марта», - сообщили в посольстве России.

Сейчас ожидается разрешение на вылет еще двух рейсов. Россия доставят на родину компании «С7» и «Победа». Этими же рейсами в Черногорию из России доставят граждан европейской страны.

Ранее сообщалось, что территорию Черногории из-за закрытия границ не могут покинуть более тысячи граждан России.