Белоруссия имеет право вести ту экономическую и внешнюю политику, какую считает нужной. Страна является суверенной.
Такое мнение высказал Владимир Путин. Сегодня он находится с рабочим визитом в Крыму.
"Белоруссия имеет право, это суверенное, независимое государство, несмотря на то что мы строим Союзное государство. Это не в прямом смысле единое государство, это всё-таки два разных субъекта международного права", — подчеркнул глава государства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно отреагировал на решение России закрыть границы. В МИДе Белоруссии призвали РФ совместно бороться с коронавирусом.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.