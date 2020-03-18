Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику

Белоруссия имеет право вести ту экономическую и внешнюю политику, какую считает нужной. Страна является суверенной.

Такое мнение высказал Владимир Путин. Сегодня он находится с рабочим визитом в Крыму.

"Белоруссия имеет право, это суверенное, независимое государство, несмотря на то что мы строим Союзное государство. Это не в прямом смысле единое государство, это всё-таки два разных субъекта международного права", — подчеркнул глава государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно отреагировал на решение России закрыть границы. В МИДе Белоруссии призвали РФ совместно бороться с коронавирусом.