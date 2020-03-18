На Украине выразили недовольство приездом Путина в Крым

Ноту протеста направил МИД Украины в Россию. Недовольство вызвал приезд Владимира Путина в Крым.

18 марта отмечается шестая годовщина возвращения полуострова в состав России. Президент страны находится в Крыму с рабочим визитом.

"Российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста", — заявили во внешнеполитическом ведомстве "незалежной".

Ранее эксперт рассказал, как изменилась жизнь на полуострове после вхождения в состав РФ.