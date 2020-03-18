Ноту протеста направил МИД Украины в Россию. Недовольство вызвал приезд Владимира Путина в Крым.
18 марта отмечается шестая годовщина возвращения полуострова в состав России. Президент страны находится в Крыму с рабочим визитом.
"Российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста", — заявили во внешнеполитическом ведомстве "незалежной".
Ранее эксперт рассказал, как изменилась жизнь на полуострове после вхождения в состав РФ.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.