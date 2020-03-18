Число зараженных коронавирусом в мире превысило 205 тысяч человек

18 марта количество заражений коронавирусом в мире превысило 205 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют, согласно интерактивной карте, данные Университета Джона Хопкинса (цифра верна на момент публикации материала).

Выздоровели более 82,1 тыс. человек, скончались 8244 зараженных.

География распространения COVID-2019 в цифрах

Согласно поступающим от Университета данным,

лидером по числу зараженных, несмотря на то, что эпидемия в стране пошла на спад, остается Китай:

коронавирусом там было заражено 81102 чел.;

умерли 3122 пациента;

выздоровели — 56,9 тыс.

В настоящее время очаг эпидемии коронавируса располагается в Европе.

В Италии 31506 зараженных, из них 2503 — умерли, 2941 пациентов выздоровели.

По числу заболевших в мире, после Италии, статистика такова: