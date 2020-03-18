18 марта количество заражений коронавирусом в мире превысило 205 тысяч человек.
Об этом свидетельствуют, согласно интерактивной карте, данные Университета Джона Хопкинса (цифра верна на момент публикации материала).
Выздоровели более 82,1 тыс. человек, скончались 8244 зараженных.
Согласно поступающим от Университета данным,
лидером по числу зараженных, несмотря на то, что эпидемия в стране пошла на спад, остается Китай:
В Италии 31506 зараженных, из них 2503 — умерли, 2941 пациентов выздоровели.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.