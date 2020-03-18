За нарушение самоизоляции граждан Грузии отправили в карантин

99 граждан Грузии, у которых есть подозрение на коронавирус, нарушили режим самоизоляции. Их задержала полиция.

ЧП произошли в разных регионах страны.

"Из-за нарушения правил самоизоляции в карантинные зоны принужденно отправлены 99 человек из разных регионов страны", — сообщает МВД Грузии.

Правоохранители и власти призывают народ проявлять гражданскую позицию и не покидать своих домов без крайней необходимости. Сейчас в стране официально зарегистрировано 38 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что украинцы отказались соблюдать карантин на транспорте. Власти обязали пользоваться маршрутками, автобусами и троллейбусами только если в салоне находится не более 10 человек.