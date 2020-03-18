Трамп собрал голоса делегатов быстрее, чем в 2016 году

Больше 1276 голосов делегатов получил Дональд Трамп в ходе праймериз в разных штатах Америки. Этого достаточно, чтобы выдвигаться от Республиканской партии.

Стоит отметить, что необходимое количество голосов действующий президент США набрал на два месяца раньше, чем в прошлые выборы, прошедшие в 2016 году.

Очередные праймериз прошли в штатах Иллинойс и Флорида, где американский лидер набрал недостающее число голосов делегатов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению политолога, Трамп уже победил всех своих оппонентов и выиграл выборы.