Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы организаторов и участников международного конкурса "Евровидение".
Оргкомитетом сегодня было принято решение в целях профилактики распространения COVID-2019 отменить мероприятие. Точнее, перенести его на год.
Решающее слово в обсуждении организации мероприятия сказал Минздрав Нидерландов:
"Музыкальный турнир в сложившихся обстоятельствах нельзя проводить, даже без зрителей".
Все музыкальные коллективы и исполнители, которые должны были приехать выступать в Роттердам, будут участниками "Евровидения-2021".
Но есть одно "но":
им запрещено будет использовать песни, подготовленные для Евровидения-2020.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.