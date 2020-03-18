Конкурс "Евровидение" в этом году проводиться не будет

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы организаторов и участников международного конкурса "Евровидение".

Оргкомитетом сегодня было принято решение в целях профилактики распространения COVID-2019 отменить мероприятие. Точнее, перенести его на год.

Решающее слово в обсуждении организации мероприятия сказал Минздрав Нидерландов:

"Музыкальный турнир в сложившихся обстоятельствах нельзя проводить, даже без зрителей".

Условия проведения конкурса в следующем году

Все музыкальные коллективы и исполнители, которые должны были приехать выступать в Роттердам, будут участниками "Евровидения-2021".

Но есть одно "но":