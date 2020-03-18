Власти Алма-Аты в целях недопущения распространения коронавируса приняли решение закрыть город на карантин.
Об этом сегодня сообщил Ерлан Кожагапанов, замглавы города во время онлайн-брифинга.
По словам руководителя города, всем, кто планирует выехать из Алма-Аты или вернуться в город, необходимо сделать это в течение 72 часов.
"В 00:00 часов 22 марта на всех въездах в город будут закрыты блокпосты. Движение через них станет невозможным. Рекомендуем гостям города и горожанам во избежание заторов и очередей уже сейчас начать осуществлять данные логистические мероприятия", — заявил Кожагапанов.
Он уточнил, что ограничение на пересечение границ Алма-Аты будут касаться абсолютно всех, вне зависимости от гражданства, прописки и места проживания.
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