Студенты из Казахстана пожаловались на травлю в "нацистской" Испании

Студенты из Казахстана, обучающиеся в Испании, пожаловались в социальной сети на "травлю и нацизм" со стороны местных жителей.

Об этом пишет Tengrinews.kz. cо ссылкой на Instagram семейной пары под аккаунтом mvdekvm.

Буллинг и нацизм в Испании

"Мы подвергаемся буллингу и нацизму в Испании. Нам и хлеб в магазинах не продают, тыча пальцем: "Вы азиаты!", "Коронавирус!". Старшие кидают яйцами в нас, дети показывают свои передние и задние части тела, издеваясь над нами. Наша психика расшатана. Вначале боялись лишний раз выходить на улицу, сейчас вовсе боимся засыпать", — пишет казахстанка.

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Она пояснила, что проходит с мужем обучение по программе академической мобильности в городе Сьюдад-Реале сроком на полгода.

"Нам негде будет жить. Хозяйка квартиры сказала, что из-за карантина она не может выходить из дома и принимать оплату и просит дожить до конца месяца. Азиатов не хотят видеть в городе, вот и все. Мы до конца пытались не раздувать истерию, не поддаваться страху! Но ситуация страшная, мы боимся за свою жизнь", — сообщила девушка.

Испания с 17 марта закрыла сухопутные границы и погрузилась в абсолютный карантин. В стране уже более 11 тыс. заболевших и уже более 500 умерших и, судя по всему, королевство может стать новым главным очагом инфекции в Европе.