Власти Черногории дали согласие на эвакуацию российских туристов самолетами российских авиакомпаний.
Об этом сообщает посольство РФ в Черногории.
"В настоящее время авиакомпании предоставили властям списки граждан, имеющих обратные билеты. Идет процесс их согласования. Надеемся на оперативное согласование сроков", — говорит Кирилл Киржа, пресс-атташе посольства России в Черногории.
А вот информацию о том, что Подгорица ранее требовала бесплатно привезти граждан своей страны в обмен на разрешение россиянам покинуть Черногорию, дипломат комментировать отказался, назвав ее "уткой".
Напомним, что об этом рассказывали ранее представители трех российских авиаперевозчиков.
О ситуации, в которой оказались российские туристы в Черногории, читайте в материале на сайте.
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