Посольство РФ сообщает о согласии Черногории на вывоз россиян

Власти Черногории дали согласие на эвакуацию российских туристов самолетами российских авиакомпаний.

Об этом сообщает посольство РФ в Черногории.

"В настоящее время авиакомпании предоставили властям списки граждан, имеющих обратные билеты. Идет процесс их согласования. Надеемся на оперативное согласование сроков", — говорит Кирилл Киржа, пресс-атташе посольства России в Черногории.

А вот информацию о том, что Подгорица ранее требовала бесплатно привезти граждан своей страны в обмен на разрешение россиянам покинуть Черногорию, дипломат комментировать отказался, назвав ее "уткой".

Напомним, что об этом рассказывали ранее представители трех российских авиаперевозчиков.

О ситуации, в которой оказались российские туристы в Черногории, читайте в материале на сайте.