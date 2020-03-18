Захарова: "Ситуация с нашими туристами в Черногории критическая"

Комментируя ситуацию, сложившуюся в Черногории, где власти не позволяют эвакуировать российских туристов, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ее "критической".

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом власти Черногории закрыли воздушное пространство страны и не дают разрешения российским авиакомпаниям вывезти граждан России. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.

Как рассказывают в соцсетях сами "застрявшие" в Тивате россияне, они остались без трансфера и отеля, аэропорт закрыт. Люди остались в прямом смысле слова на улице.

Среди них есть мужчина с онкологическим заболеванием. Препарат, который ему жизненно необходим, отсутствует в аптеках Черногории.

По словам супруги, по прилете в Москву муж должен начать новый курс химиотерапии. Женщина попросила работников российского диппредставительства помочь им хотя бы с получением нужного медикамента.