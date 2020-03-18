Россия ограничит полеты в ОАЭ, США и Британию

С тремя странами Россия практически полностью прекращает авиасообщение. Речь идет о Британии, Объединенных Арабских Эмиратах и США.

Об этом сообщает пресс-служба правительства России. Запрет на полеты начнет действовать с 20 марта. Исключением станут регулярные рейсы в крупные города и столицы указанных государств: Лондон, Нью-Йорк, Абу-Даби. Вылеты осуществляются через терминал F аэропорта Шереметьево.

Ранее Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, а Евросоюз и вовсе закрыл внешние границы.