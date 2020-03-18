Меркель обещала, что в Германии не будет дефицита наличных денег

Жители Германии начали массово скупать наличную валюту. В стране циркулируют слухи о скором дефиците наличных денег.

Граждан успокоила канцлер Ангела Меркель.

"Нет никаких признаков этого, наличие денег гарантировано. Я призываю граждан обращаться к сообщениям, которые публикуются на официальных сайтах, а не к слухам", — заявила она, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, что Евросоюз закрыл внешние границы с 17 марта. В течение 30 дней сохранено авиасообщение только в пределах Шенгенской зоны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что дефицит наличной валюты образовался на Украине. Местные жители стоят в огромных очередях в банках, чтобы приобрести валюту.