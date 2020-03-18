Российские туристы не могут улететь с Филиппин

Граждане России не могут покинуть Филиппины. Страна отменила авиасообщение.

Всего на филиппинских островах сейчас около 320 россиян.

"Ситуация усугубляется тем, что они находятся на разных островах. Нам удалось около 120 человек собрать на Боракае, вчера с мелких островов мы привезли катером около 100 человек в Себу, десятки человек еще остаются на других островах", — сообщила пресс-секретарь посольства РФ в республике Филиппины Наталья Линовицкая.

Она отметила, что в стране началась паника, поэтому местные власти не помогают туристам из России. Сейчас их пытаются вывезти в Манилу, откуда они смогут вылететь спецбортом.

Напомним, что 16 марта президент Филиппин сообщил о прекращении авиасообщения со всеми странами мира, а иностранцев обязал покинуть страну в течение 72 часов.

Ранее сообщалось, что российские туристы застряли в Европе. Причина — отмена рейсов и закрытие границ.