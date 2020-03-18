Вероятнее всего, очагом распространения коронавируса в Европе является австрийский горнолыжный курорт Ишгль.
С таким заявление на первой полосе сегодня вышла немецкая газета Der Spiegel.
По мнению авторов издания, именно оттуда, с лыжных трасс, туристы "растащили" коронавирус по странам Европы.
Какие приводятся аргументы
По версии Der Spiegel, на то, что очаг эпидемии именно Ишгль, указывают следующие факты:
К слову, Der Spiegel не первые, кто с критикой и обвинениями обрушился на власти городка Ишгль, где находится "тот самый" горнолыжный курорт. Ранее местные СМИ уже обвиняли их в том, что "в погоне за выгодой они пренебрегают здоровьем людей".
Сейчас, сообщает немецкий таблоид, курорт закрыт на карантин.
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