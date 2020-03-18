Der Spiegel: европейский очаг пандемии - горнолыжка в Австрии

Вероятнее всего, очагом распространения коронавируса в Европе является австрийский горнолыжный курорт Ишгль.

С таким заявление на первой полосе сегодня вышла немецкая газета Der Spiegel.

По мнению авторов издания, именно оттуда, с лыжных трасс, туристы "растащили" коронавирус по странам Европы.

Какие приводятся аргументы

По версии Der Spiegel, на то, что очаг эпидемии именно Ишгль, указывают следующие факты:

многие из посетивших этот курорт туристов — в том числе и из Германии — вернувшись домой оказались больны; коронавирусом был заражен один из барменов в баре "Китцлох" — он и "поделился" вирусом с клиентами; курорт "работал до последнего", не вводя карантин даже после того, как стало известно о большом количестве заболевших.

К слову, Der Spiegel не первые, кто с критикой и обвинениями обрушился на власти городка Ишгль, где находится "тот самый" горнолыжный курорт. Ранее местные СМИ уже обвиняли их в том, что "в погоне за выгодой они пренебрегают здоровьем людей".

Сейчас, сообщает немецкий таблоид, курорт закрыт на карантин.