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Черногория "взяла в заложники" российских туристов

Мир

Более тысячи россиян "застряли" в Черногории и не могут вылететь на родину несмотря на то, что у них на руках билеты на самолеты российских авиаперевозчиков.

Почему люди не могут эвакуироваться?

Причина в том, что вчера власти страны из-за пандемии коронавируса закрыли не только границы, но и воздушное пространство страны.

И теперь российские самолеты не могут забрать своих пассажиров из Тивата.

Как быть?

  • "Аэрофлот", которого в Черногории ждут более сотни пассажиров;
  • "Победа", сообщившая о почти тысяче ожидающих вылета;
  •  S7, у которой в Тивате и Подгорице тоже "застряли" клиенты;

обратились за помощью к МИД РФ и Росавиации. Они просят повлиять на власти Черногории и ускорить возможность эвакуировать из страны граждан России.

Чего добивается Черногория?

Сегодня стало известно, что Подгорица озвучила свое требование, больше похожее на шантаж:

разрешение на эвакуацию россиян будет выдано в том случае, если авиакомпании бесплатно привезут из Москвы черногорцев.

Вот такой вот нехитрый рэкет в государственном масштабе.

Темы аэропорт россияне черногория авиаперевозчики запрет на полеты российские туристы
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