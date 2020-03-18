Более тысячи россиян "застряли" в Черногории и не могут вылететь на родину несмотря на то, что у них на руках билеты на самолеты российских авиаперевозчиков.
Причина в том, что вчера власти страны из-за пандемии коронавируса закрыли не только границы, но и воздушное пространство страны.
И теперь российские самолеты не могут забрать своих пассажиров из Тивата.
обратились за помощью к МИД РФ и Росавиации. Они просят повлиять на власти Черногории и ускорить возможность эвакуировать из страны граждан России.
Сегодня стало известно, что Подгорица озвучила свое требование, больше похожее на шантаж:
разрешение на эвакуацию россиян будет выдано в том случае, если авиакомпании бесплатно привезут из Москвы черногорцев.
Вот такой вот нехитрый рэкет в государственном масштабе.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.