Губернатор Западной Вирджинии (США) объявил, что 17 марта этот штат, "дольше всех остальных сопротивлявшийся натиску коронавируса, пал: на границе с Мэрилендом был зарегистрирован первый случай заражения COVID-2019".
Таким образом, теперь заболевшие есть во всех 50 американских штатах.
"Мы знали, что это случится, мы готовились к этому, и мы не должны паниковать", — заявил губернатор в своем Twitter.
17 марта президент США Дональд Трамп опроверг обвинения, выдвинутые Китаем, в том, что коронавирус — разработка американских ученых:
"Китай распространяет ложную информацию, как будто это наши военные привезли заразу к ним. Я не буду спорить, я просто назову место, откуда вирус пришел — Китай. Коронавирус действительно пришел из Китая." (цитата Nationalreview)
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.