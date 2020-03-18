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США в паутине пандемии: коронавирус обнаружен во всех штатах

Мир » Северная Америка

Губернатор Западной Вирджинии (США) объявил, что 17 марта этот штат, "дольше всех остальных сопротивлявшийся натиску коронавируса, пал: на границе с Мэрилендом был зарегистрирован первый случай заражения COVID-2019".

Таким образом, теперь заболевшие есть во всех 50 американских штатах.

"Мы знали, что это случится, мы готовились к этому, и мы не должны паниковать", — заявил губернатор в своем Twitter.

По последним данным ВОЗ, в США

  • заражено коронавирусом более 6,4 тысячи человек,
  • умерли — 108 больных,
  • вылечились — 17.

Трамп ответил на обвинения Китая

17 марта президент США Дональд Трамп опроверг обвинения, выдвинутые Китаем, в том, что коронавирус — разработка американских ученых:

"Китай распространяет ложную информацию, как будто это наши военные привезли заразу к ним. Я не буду спорить, я просто назову место, откуда вирус пришел — Китай. Коронавирус действительно пришел из Китая." (цитата Nationalreview)

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