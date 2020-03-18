США в паутине пандемии: коронавирус обнаружен во всех штатах

Губернатор Западной Вирджинии (США) объявил, что 17 марта этот штат, "дольше всех остальных сопротивлявшийся натиску коронавируса, пал: на границе с Мэрилендом был зарегистрирован первый случай заражения COVID-2019".

Таким образом, теперь заболевшие есть во всех 50 американских штатах.

"Мы знали, что это случится, мы готовились к этому, и мы не должны паниковать", — заявил губернатор в своем Twitter.

По последним данным ВОЗ, в США

заражено коронавирусом более 6,4 тысячи человек,

умерли — 108 больных,

вылечились — 17.

Трамп ответил на обвинения Китая

17 марта президент США Дональд Трамп опроверг обвинения, выдвинутые Китаем, в том, что коронавирус — разработка американских ученых: