В Киеве раскрыто спровоцированное коронавирусом ограбление года

Пресс-служба прокуратуры Киева сообщает, что сегодня "в ходе спецоперации" задержана банда, 13 марта совершившая вооруженное ограбление, во время которого завладела 100 тысячами медицинских масок.

"Ограбление года" — так "окрестили" эту кражу СМИ — произошло в момент, когда предприниматели, осуществлявшие закупку медицинских масок, встретились с очередными продавцами и перегружали товар в свою машину.

"Вдруг к нам вплотную подъехал микроавтобус. Из него выскочили мужчины с пистолетами. Кричали что-то про СБУ. Уложили нас всех на асфальт, догрузили товар в нашу же машину и уехали. Масок украли примерно на миллион гривен", — рассказывали потерпевшие.

Следователям удалось в кратчайшие сроки установить личности троих преступников: это жители Киева, 26-42 лет. И никакие они не сотрудники СБУ, а просто любители "деньжат срубить по-легкому".