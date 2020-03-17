Зарубежные посольства России не будут выдавать визы

Выдавать российские визы в дипломатических представительствах России в других странах не будут. Ограничения связаны с запретом въезда на территорию России иностранцев.

Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации временно приостанавливают приём документов, оформление и выдачу всех категорий виз", — отметила Захарова.

Исключение составляют частные визы, которые выданы родственникам умерших людей, а также тем, кто следует через воздушные пункты пропуска транзитом.

Визы также смогут получить сотрудники посольств и дипломатических представительств, консульств России в других странах, международных организаций, члены воздушных, морских и речных судов.

Ранее Россия ограничила въезд на свою территорию иностранцев. Запрет вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая. Внешние границы закрыл и Евросоюз.