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Юристы "Конкорда" разгромили обвинение США в суде Колумбии

Мир

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин сделал заявление в связи с прекращением судебного преследования его компании "Конкорд". Позицию предпринимателя опубликовала пресс-служба компании. По словам Пригожина, прокуроры США испугались правды о "методах расследования", которая вскрылась бы на открытом разбирательстве 6 апреля.

Пресс-служба "Конкорда" в Telegram-канале "Кепка Пригожина" опубликовала официальное заявление Евгения Пригожина, в котором бизнесмен прокомментировал решение Окружного суда Колумбии прекратить уголовное дело по обвинению во вмешательстве в американские выборы 2016 года. В своем заявлении Пригожин объяснил, почему уголовный процесс был прекращен.

Юристы

Пригожин заявил, что за два года судебных разбирательств американские политики и прокуроры всеми путями пытались доказать вмешательство "Конкорда" в выборы президента США в 2016 году. Соединенные Штаты фальсифицировали свидетельские показания и нарушали законы своей страны.

Американские власти пыталась выставить российского бизнесмена виновным во внутренних проблемах страны. Но в итоге правительство США было вынуждено подать ходатайство о прекращении дела, так как юристы "Конкорда" разгромили сторону обвинения в процессе судебного разбирательства.

Евгений Пригожин подчеркнул, что готовящийся апрельский процесс поставил бы правительство США в неудобное положение.

По его словам, защита "Конкорда" готова была "в присутствии присяжных публично показать несостоятельность и политизированность обвинений".

Именно этого и испугались власти Соединенных Штатов. Представленные доказательства вскрыли бы проблемы судебной системы США и показали бы ее ангажированность.

Напомним, 16 марта Окружной суд Колумбии прекратил уголовное дело "США против Конкорда". ТАСС сообщает, что все обвинения в адрес компании были сняты, а американские власти не имеют права возобновить дело в суде.

Темы сша конкорд евгений пригожин судебное разбирательство
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Юристы "Конкорда" разгромили обвинение США в суде Колумбии
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