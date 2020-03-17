Amazon не будет закрывать склады, где обнаружен коронавирус

На складах компании Amazon в Испании и Италии уже пять человек заразились новым типом коронавируса. Несмотря на заражения, компания не планирует закрывать логистические объекты. Решение руководства вызвало критику со стороны профсоюзов.

Издание Bloomberg объясняет это тем, что некоторые сотрудники Amazon просто не могу работать в удаленном формате. Это водители, курьеры и складские рабочие. Спрос на онлайн-покупки и доставку на дом увеличился в разы в связи с распространением коронавируса.