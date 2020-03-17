Иран получил гуманитарную помощь от РФ для борьбы с коронавирусом

В Министерстве иностранных дел России сообщили об отправке гуманитарной помощи Иран в связи с распространением коронавируса нового типа в стране. Информацию РИА "Новости" подтвердил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

На данный момент Иран занимает третье место в мире по количеству заболевших COVID-19. В стране количество инфицированных приблизилось к отметке в 17 тысяч человек. Жертвами опасного недуга стали почти тысяча человек.