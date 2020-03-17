Ирак попросил международной защиты от США

Сегодня, после очередных авиационных ударов, нанесенных ВВС США 13 марта по военным объектам Ирака и строящемуся в городе Кербелане аэропорту, в результате которых погибли пятеро военнослужащих и один мирный житель, Ирак направил две жалобы в ООН.

"МИД Ирака направил две жалобы: генсеку ООН и в Совет Безопасности. Мы считаем, что авиаудары, которые регулярно наносит по нашим инфраструктурным и военным объектам США — это демонстрация агрессии. Что такие действия грубо нарушают условия присутствия американских войск на территории страны", — заявил Ахмад ас-Саххаф, официальный представитель иракского МИДа.

Дипломат рассказал, что в своих жалобах МИД призвал ООН взять на себя ответственность и препятствовать США в совершении впредь подобных противоправных действий.