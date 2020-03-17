В Министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что Россия и Белоруссия должны совместно противостоять распространению коронавируса, а не закрывать границы.
Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
"Это общий вызов, повод сплотиться, подлинная проверка отношений. 75 лет назад мы вместе защищали нашу общую границу от внешней напасти. К сожалению, сегодня россиян и белорусов искусственно размещают по разные стороны", — заявил Глаз.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.