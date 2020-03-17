Белоруссия хочет вместе с Россией бороться против коронавируса

В Министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что Россия и Белоруссия должны совместно противостоять распространению коронавируса, а не закрывать границы.

Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.