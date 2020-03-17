Латвийцы "застряли" в Польше после закрытия границ

На границах Латвии с Германией и Польшей "застряли" 550 человек. Причиной стало закрытие границ польскими властями.

Чтобы решить ситуацию, МИД Латвии срочно вызвало посла Польши. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава латвийского дипведомства Эдгарс Ринкевичс. Он подчеркнул, что на родину не могут вернуться не только граждане Латвии, но также литовцы и эстонцы.

Чтобы эвакуировать своих сограждан из Германии, Латвия задействует паромы.

Ранее сообщалось, что из-за закрытия границ Евросоюзом и отдельными странами там "застряли" российские туристы. Рейсов, вывозящих россиян из других стран, не хватает.