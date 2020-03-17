Поисковые системы будут бороться с дезинформацией о коронавирусе

Дезинформацию о коронавирусе "вычистят" из поисковиков и социальных сетей. Этим займутся компании Facebook, Google, Microsoft, LinkedIn, Reddit, Twitter и YouTube.

Представители интернет-гигантов заявили о своей готовности "навести порядок" на своих площадках.

"Мы совместно боремся с мошенничеством и дезинформацией о вирусе, распространяем достоверный контент на наших платформах и делимся критически важными обновлениями в координации с государственными учреждениями здравоохранения по всему миру", — говорится в совместном заявлении IT-компаний.

Ранее Facebook запретил на своей площадке рекламу продажи медицинских масок. Это было сделано, чтобы не допустить спекуляций на фоне ситуации с коронавирусом.