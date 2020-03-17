Американский суд снял обвинения с российской компании

Дело в отношении российской компании "Конкорд Менеджмент" прекращено в США. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров.

Компанию обвиняли в сговоре с целью мошенничества против США и во вмешательство в выборы.

"Ходатайство государственного обвинения удовлетворено, пункт 1 обвинительного заключения и дополнительного обвинительного заключения снят в отношении ответчика "Конкорд", — говорится в решении суда.

Ранее петербургский бизнесмен Евгений Пригожин через пресс-службу "Конкорда" рекомендовал сенату США создать комитет по борьбе с ним.