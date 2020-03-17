Джаред Лето провел 12 дней в пустыне за медитацией

Джаред Лето рассказал своим подписчикам в Instagram, что мир перевернулся и больше никогда не станет прежним.

Актер утверждает, что люди свихнулись на коронавирусе. Такое наблюдение он сделал после 12 дней самоизоляции. Лето провел почти две недели в пустыне за медитацией, полностью ограничив себя в связях с внешним миром.