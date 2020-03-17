На официальном сайте правительства России появилось сообщение о том, что последнее заявление Александра Лукашенко о коронавирусе в РФ вызывает недоумение.
Сообщается, что белорусский лидер был заблаговременно оповещен о закрытии границы и других мерах по предотвращению коронавируса.
"Хотели бы подчеркнуть, что ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь вводятся, прежде всего, по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств", — сказано в публикации.
"Количество инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьёзнее, чем в России. Утверждение, что "Россия вся полыхает от коронавируса", не соответствует действительности", — добавили в правительстве.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.