Правительство России обвинило Лукашенко во лжи

На официальном сайте правительства России появилось сообщение о том, что последнее заявление Александра Лукашенко о коронавирусе в РФ вызывает недоумение.

Сообщается, что белорусский лидер был заблаговременно оповещен о закрытии границы и других мерах по предотвращению коронавируса.