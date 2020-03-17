Киргизия запретила въезд иностранцам

Граждан иностранных государств временно не будут пускать на территорию Киргизии. Такое решение принято, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса в стране.

Об этом сообщает правительство Киргизии, отмечая, что запрет не коснется грузоперевозок.

"Мы вводим временный запрет на въезд иностранцев. Он распространяется на граждан всех стран", — рассказала вице-премьер Киргизии Алтынай Омурбекова.

Граждане Киргизии, которые находятся в других странах и желают вернуться на родину, смогут сделать это беспрепятственно. Иностранцев, желающих покинуть Киргизию, также выпустят.

Ранее сообщалось, что Евросоюз закрыл внешние границы. Поездки между странами Шенгенской зоны и другими государствами прекращены с 17 марта.