Граждан иностранных государств временно не будут пускать на территорию Киргизии. Такое решение принято, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса в стране.
Об этом сообщает правительство Киргизии, отмечая, что запрет не коснется грузоперевозок.
"Мы вводим временный запрет на въезд иностранцев. Он распространяется на граждан всех стран", — рассказала вице-премьер Киргизии Алтынай Омурбекова.
Граждане Киргизии, которые находятся в других странах и желают вернуться на родину, смогут сделать это беспрепятственно. Иностранцев, желающих покинуть Киргизию, также выпустят.
Ранее сообщалось, что Евросоюз закрыл внешние границы. Поездки между странами Шенгенской зоны и другими государствами прекращены с 17 марта.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.