Отец Меган Маркл умирает, но герцогине всё равно

Младший брат Меган Маркл выступил с публичным заявлением к сестре. По его словам, у него не было другого выбора. Он попросил её о снисхождении к своему отцу. Брат герцогини просит, чтобы она выполнила предсмертную волю своего отца и позволила ему увидеть внука.

Состояние отца Меган Маркл ухудшается с каждым днем и, по словам её брата, жить ему осталось недолго. Однако даже такое публичное заявление не заставило актрису выйти на связь с родственниками. Она продолжает игнорировать всех, кроме своей матери.