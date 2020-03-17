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Источник Правда.Ру

Экс-полицейский из США выступил с разоблачением "обмана 21 века"

Мир

Бывший полицейский из штата Флорида, США, на одном из "Ютуб"-каналов выступил с разоблачением главной "теории заговора" последних лет — истории о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

Джон Марк Дуган в своем откровенном выступлении (кстати, им самим и размещенном в Интернете) заявил, что 

"все, что преподносится как результат "вмешательства", на деле — проколы и провалы ФБР. Я это знаю точно и собираюсь это доказать", — говорит Дуган.

По его словам, и утечка писем Хиллари Клинтон, и публикация личных данных избирателей Флориды, и другие документы, в "похищении" которых Вашингтон вот уже четыре года обвиняет Россию, - все это "утекло" внутри самой Америки, без какого-либо вмешательства из-за границы.

Предыстория Марка Дугана

Будучи полицейским округа Палм-Бич, Дуган занимался сбором доказательств вины мультимиллиардера Джеффри Эпштейна в изнасилованиях детей.

В ходе расследования вскрылись свидетельства того, что Эпштейн устраивал различные секс-туры для влиятельных людей, в числе которых были и высокопоставленные офицеры полиции.

"Как только я об этом узнал, то стал собирать компромат на "оборотней в погонах". Меня быстренько уволили. Тогда я запустил собственный портал PBSOTalk.com, куда люди скидывали информацию о противозаконных действиях полицейских. ФБР записала меня во враги: за мной установили слежку, взломали почту и соцсети", — рассказывает Дуган.

Уволенный коп решил бороться с системой…

По словам бывшего копа, конфликт достиг кульминации, когда он "запросто" скачал из открытого доступа избирательную базу штата Флорида и переопубликовал ее, раскрыв личности 14 тыс. "защищенных" сотрудников полиции.

"Эта компрометация не была результатом взлома. Каждый может это повторить, это было результатом недостатков в системе базы данных регистрации избирателей Флориды. Представляете, как я удивился, когда узнал, что официально ФБР объявило, что якобы за публикацией избирательной базы стоят какие-то пресловутые "русские хакеры". Даже обидно немножко стало".

Аналогичная история, по словам Марка Дугана, была и с письмами Клинтон: их на портал PBSOTalk.com прислал информатор из Вашингтона:

"Позже этого человека убили как информатора WikiLeaks".

… и неожиданно спровоцировал международные разборки

"Сегодня я хочу заявить:

  • Все, кто был вовлечен в проект DCLeaks, были американцами. Никто из них не был русским… ФБР нагло лжет вам о вмешательстве России", — говорит Дуган в своем видеоролике.
Темы фбр русские хакеры джон марк дуган экс-полицейский вмешательство россии в выборы
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Экс-полицейский из США выступил с разоблачением "обмана 21 века"
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