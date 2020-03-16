Самолеты между Россией и Арменией временно не будут курсировать. Авиасообщение прекращено на две недели.
К такому решению пришли премьер-министры стран Михаил Мишустин и Никол Пашинян. При этом грузоперевозки останутся в прежнем объеме, а граждане стран смогут вернуться на родину.
В Армении также введен режим чрезвычайного положения. Он вступил в силу 16 марта и будет действовать в течение месяца.
"С 16 марта с 17:00 до 16 апреля 09:00 на всей территории республики объявляется режим ЧП", — сообщил министр юстиции республики Рустам Бадасян.
На сегодняшний день в Армении зарегистрировано 30 случаев заболевания коронавирусом, в России - 93.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.