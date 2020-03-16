Украина протестировала транзит газа на короткое расстояние

Украина попробовала передать газ из Венгрии в Словакию. Эксперимент завершился успешно.

Это первый опыт передачи газа на короткое расстояние для Украины.

"После подписания нового транзитного транспортного соглашения с "Газпромом" и новых межоператорских соглашений с операторами ГТС смежных европейских стран "Оператор ГТС Украины" активно внедряет новые транспортные услуги для украинских и зарубежных заказчиков", — сообщили в компании "Оператор ГТС Украины".

Услуга транзита газа на короткое расстояние — новая для Украины. Благодаря ей страны Евросоюза могут передавать друг другу газ через Незалежную. На этот раз заказчиком стал немецкий энергетический трейдер.

Между тем российский газ стал обходиться дешевле Болгарии. Для этой страны "Газпром" сделал скидку в 40%.