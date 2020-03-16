Экстренный саммит проведет Евросовет

Коронавирус стал причиной созыва срочного саммита Евросовета. Он состоится завтра, 17 марта.

Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Во вторник, 17 марта, я решил созвать видеоконференцию с членами Европейского совета, чтобы узнать о наших действиях в отношении COVID-19", — написал политик в своем микроблоге.

Саммит пройдет в режиме видеоконференции. Центральной темой станут методы борьбы с коронавирусом.

Также в Еврокомиссии отметили, что не планируют закрывать авиасообщение между странами Евросоюза.

"Закрытие границ — это не обязательно наилучший способ защиты от вируса, который присутствует во всех государствах ЕС уже сейчас, когда мы это обсуждаем", — отметил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Он также подчеркнул, что страны могут принимать самостоятельные решения по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Польша закрыла не только внешнее авиасообщение, но и внутри страны.