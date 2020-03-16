В Польше закрыли перелеты внутри страны

Авиасообщении на территории Польши прекращено. Такое решение принято в связи с распространением коронавируса.
Об этом заявили в правительстве Польши.
"С сегодняшнего дня рейсы внутри страны будут прекращены, такое решение принял господин премьер", — подчеркнул глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик.
Ранее страна закрыла границы и ограничила въезд иностранным гражданам. Авиасообщение с другими странами отменено. Самолеты совершают рейсы только за гражданами Польши, которые оказались на территории других стран и желают вернуться на родину.
Между тем на Украине власти Киева запретили гражданам покидать пределы города. Въезд и выезд из столицы запрещен.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.