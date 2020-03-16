Белорусский лидер Александр Лукашенко планирует позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию вокруг распространения коронавируса.
Ранее правительство России приняло решение закрыть границу с Белоруссией из-за сложной эпидемиологической обстановки. Президенту Белоруссии не понравилась такая мера. Он утверждал, что в России "все сошли с ума" из-за коронавируса.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.