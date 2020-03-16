Лукашенко поговорит с Путиным по телефону о коронавирусе

Белорусский лидер Александр Лукашенко планирует позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию вокруг распространения коронавируса.

Ранее правительство России приняло решение закрыть границу с Белоруссией из-за сложной эпидемиологической обстановки. Президенту Белоруссии не понравилась такая мера. Он утверждал, что в России "все сошли с ума" из-за коронавируса.