В ДНР больше опасаются свиного гриппа, чем коронавируса

Министр здравоохранения самопровозглашенной ДНР Ольга Долгошапко прокомментировала эпидемиологическую ситуацию в республике.

По ее словам, ДНР готова к борьбе с COVID-19, однако в республике существует более серьёзная угроза, чем коронавирус.

"На данный момент в республике под наблюдением находятся две женщины: в Горловке (прибыла из Китая) и на домашнем карантине в Донецке (прибыла из Италии)", — отметила министр.

Долгошапко утверждает, что большую угрозу для жителей республики составляет свиной грипп (H1N1).