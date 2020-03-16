Министр здравоохранения самопровозглашенной ДНР Ольга Долгошапко прокомментировала эпидемиологическую ситуацию в республике.
По ее словам, ДНР готова к борьбе с COVID-19, однако в республике существует более серьёзная угроза, чем коронавирус.
"На данный момент в республике под наблюдением находятся две женщины: в Горловке (прибыла из Китая) и на домашнем карантине в Донецке (прибыла из Италии)", — отметила министр.
Долгошапко утверждает, что большую угрозу для жителей республики составляет свиной грипп (H1N1).
"Из-за него развивается двусторонняя пневмония. В больницах Республики очень много пациентов с такими диагнозами", — подчеркнула глава Минздрава ДНР.
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