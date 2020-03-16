Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение правительства закрыть границу с Белоруссией из-за опасности распространения COVID-19. По его словам, Россия принимает такие меры, которые считает необходимыми.
"Мы рассчитываем на понимание партнёров, тем более нашего ближайшего партнёра и союзника — Белоруссии — во время пандемии этого коронавируса. Мы рассчитываем на понимание, но, безусловно, все страны должны принимать активные меры по противодействию распространению этого заболевания", — пояснил Песков.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.